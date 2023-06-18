Dünya futbolunda dengeleri değiştirecek transfer! Mbappe, Real Madrid için tarih verdi

Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe geleceği ile ilgili çok net konuştu. Takımda kalacağını yineleyen Fransız futbolcu, "Gelecek sezon PSG'de kalacağım ve geleceğime 2024'te karar vereceğim." dedi. Mbappe'nin 2024'te PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sonraki durağının Real Madrid olması bekleniyor.

Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'de kalacağını bir kez daha yinelerken, takımdan ayrılacağı muhtemel tarihi verdi.

"GELECEĞİME 2024'TE KARAR VERECEĞİM"

Mbappe yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon PSG'de kalacağım ve geleceğime 2024'te karar vereceğim. Bir yıl içinde pek çok şey olabilir, özellikle de PSG gibi bir kulüpte." ifadelerini kullandı." dedi.

REAL MADRID FORMASI GİYMESİ BEKLENİYOR

24 yaşındaki yıldızın, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 1 yıllık opsiyonu bulunan Mbappe, bu opsiyonu kullanmayacak ve büyük bir sürpriz olmazsa Real Madrid forması giyecek.