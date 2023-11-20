Dünya futbolu bu skandalı konuşuyor! Salah saha içinde saldırıya uğradı
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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri maçında Mısır forması giyen Mohamed Salah'a Sierra Leoneli bir taraftar sahaya girerek saldırdı. Maçın son anlarında yaşanan olay sonrası Salah sahayı askerlerin koruması eşliğinde terk etti.
Sierra Leone ve Mısır'ın karşı karşıya geldiği maçta Mohamed Salah saldırıya uğradı. Mısır'ın formasını giyen yıldız futbolcu sahaya giren taraftarların hedefi oldu.
SALAH'I DIŞARIYA ASKERLER ÇIKARDI
Maçın son anlarında gerçekleşen olayda sahaya giren Sierra Leoneli bir taraftar Salah'a saldırdı. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Salah sahadan askerler eşliğinde ayrıldı.
TREZEGUET'E GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmayı Mısır, 2-0 kazandı. Mısır'a galibiyeti getiren golleri ise Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.
Olay anından görüntüler:
Kaynak: Haberler.com / Spor