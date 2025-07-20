Dünya Fenerbahçeliler Günü Ankara'da Kutlandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Birleşik Fenerbahçeliler Derneği tarafından, '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' programı düzenlendi.

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği, Ankara'da bir otelde 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Fenerbahçeli taraftarlar katıldı. Etkinlikte konuşan Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Serhat Öztürk ise, "Bugün Fenerbahçelilerin en güzel günü. Bütün dünyada kutlandığı gibi biz de Ankara'da derneğimiz eşliğinde bu mutlu günü, güzel günü kutluyoruz hep beraber. Gururluyuz Fenerbahçeli olduğumuz için şeref duyuyoruz, onur duyuyoruz. Yaşasın Fenerbahçe" dedi. - ANKARA