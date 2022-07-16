Dünya Eskrim Şampiyonası Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nın kadınlar flöre kategorisinde milli eskrimci İrem Karamete, ana tabloya kaldı. Mısır'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nın kadınlar flöre kategorisinde milli eskrimci İrem Karamete, ana tabloya kaldı. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda flöre kategorisinde milli eskrimciler piste çıktı. Ön eleme turlarını başarıyla tamamlayarak ana tabloya kalan milli sporcu İrem Karamete, tablo-64'teki mücadelesine 19 Temmuz Salı günü devam edecek. Aynı kategoride mücadele eden Alisa İsbir ise şampiyonaya 77. sıradan veda etti. Organizasyon, yarın kadınlar kılıç kategorisinde Iryna Shchukla, Nil Güngör ve Pınar Miray Şişik, erkekler flörede ise Martino Minuto'nun da yer alacağı ön eleme müsabakalarıyla sürecek. ??????? AA / Muhammed Boztepe - Spor İrem Karamete Mısır Spor Haberler

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