Dünya devlerini peşine takan Kim Min-Jae, yeni takımını seçti! Yılda 10 milyon euro kazanacak

Dünya devlerinin peşinde olduğu Kim Min-Jae, tercihini Bayern Münih'ten yana kullandı. Güney Koreli savunmacının Bavyera ekibinden yıllık 10 milyon euro net maaş alacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de rüya gibi bir sezon geçirenm Kim Min-jae, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Dünya devlerinin kapısında sıraya girdiği Güney Koreli savunmacı son kararını verdi.

TERCİHİ BAYERN'DEN YANA OLDU

Foot Mercato'nun haberine göre; Kim Min-jae, kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandı. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, Alman deviyle artık son görüşmeleri yapıyor.

NET 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Manchester United ve Newcastle United'ın da kadrosuna katmak istediği Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'te yıllık net 10 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.