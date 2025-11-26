Haberler

Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler

Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler
Güncelleme:
Barcelona'nın Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi büyük bir skandal yaşandı. Stamford Bridge'e doğru yola çıkan Barcelona takım otobüsünün saldırıya uğradığı, hatta pusuya düşürüldüğü iddia edildi. Saldırı sonrası otobüsün bir camı kırıldı ve takımın güvenliği üst seviyeye çıkarıldı. İngiliz polisi, yaşanan saldırıya ilişkin resmi soruşturma başlattı.

  • Barcelona takım otobüsü, 25 Kasım'da Chelsea ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Londra'da saldırıya uğradı ve bir camı kırıldı.
  • İngiliz polisi saldırıya ilişkin resmi soruşturma başlattı.
  • Saldırı sonrası Barcelona ekibinin güvenliği artırıldı ve oyuncular maçtan hemen sonra Gatwick Havalimanı'na götürüldü.

Barcelona'nın Chelsea ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde büyük bir skandal yaşandığı ortaya çıktı. Londra'da 25 Kasım Salı günü Stamford Bridge'e doğru yola çıkan Barcelona takım otobüsünün saldırıya uğradığı, hatta pusuya düşürüldüğü iddia edildi.

MIRROR: STADA GİDERKEN PUSU

İngiliz basınından Mirror, olayın detaylarını, "Barcelona resmi takım otobüsü, Chelsea maçı öncesi stada giderken pusuya düşürüldü" ifadeleriyle manşete taşıdı.

Habere göre saldırı sırasında otobüsün bir camı kırıldı. Olayın ardından Barcelona ekibinin güvenliği üst seviyeye çıkarıldı ve oyuncular, karşılaşma biter bitmez hızla Gatwick Havalimanı'na götürüldü.

Dünya devinin takım otobüsüne saldırı: Pusuya düşürdüler

ACİL TAMİR VE POLİS KORUMASI

Saldırı sonrası personel, takımın dönüş yolculuğunun aksamasını önlemek için otobüsü geçici olarak tamir etmek zorunda kaldı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin otobüse eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz polisi, yaşanan saldırıya ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Chelsea maçında 3-0'lık ağır bir yenilgi alan Barcelona'nın moralini, bu şok edici saldırının daha da bozduğu belirtiliyor.

500

