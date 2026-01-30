Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Chelsea'de, maçın önüne geçen olay stadyumun durumu oldu. Stadio Diego Armando Maradona'ya giden bir Chelsea taraftarının paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

ÇATLAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

1959 yılında inşa edilen Stadio Diego Armando Maradona'nın tribünlerinde oluşan büyük çatlaklar sosyal medyada tepki çekti. Chelsea taraftarı, paylaştığı görüntüye "Üsttekiler lütfen zıplamayın" notunu düşerek stadyumun fiziki durumuna dikkat çekti.

GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, birçok futbolsever Napoli'nin stadının Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmaması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise güvenlik riskine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

NAPOLİ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sona ermesiyle Napoli, turnuvayı 25-36. sıralar arasında tamamlayarak Avrupa defterini kapattı. Chelsea ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.