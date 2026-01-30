Haberler

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi mağlup eden Chelsea'nin bir taraftarı, Stadio Diego Armando Maradona'nın büyük çatlaklarla dolu tribünlerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu ve Napoli'nin stadyumunun Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmaması gerektiği yorumlarına neden oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Chelsea'de, maçın önüne geçen olay stadyumun durumu oldu. Stadio Diego Armando Maradona'ya giden bir Chelsea taraftarının paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem yarattı.

ÇATLAKLAR DİKKAT ÇEKTİ

1959 yılında inşa edilen Stadio Diego Armando Maradona'nın tribünlerinde oluşan büyük çatlaklar sosyal medyada tepki çekti. Chelsea taraftarı, paylaştığı görüntüye "Üsttekiler lütfen zıplamayın" notunu düşerek stadyumun fiziki durumuna dikkat çekti.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken, birçok futbolsever Napoli'nin stadının Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmaması gerektiğini savundu. Bazı kullanıcılar ise güvenlik riskine dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu.

NAPOLİ AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının sona ermesiyle Napoli, turnuvayı 25-36. sıralar arasında tamamlayarak Avrupa defterini kapattı. Chelsea ise ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu