Dünya devinin kapısından dönmüş! Guiza'dan 14 yıl sonra transfer itirafı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, katıldığı bir programda geçmiş kariyerine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Guiza, 14 yıl aranın ardından çok konuşulacak sözlere imza attı.

PEP GUARDIOLA BARCELONA'YA İSTEDİ

Rayo Sanluqueno forması giyen 45 yaşındaki Güiza, 2008 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'ye transferinden önce Barcelona'yı çalıştıran Pep Guardiola'nın kendisini transfer etmek istediğini ancak saha dışı faktörler nedeniyle transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

"HAYATIMDA YAPTIĞIM EN KÖTÜ ŞEY''

Bir dönem ünlü menajer Nuria Bermudez ile ilişki yaşayan ve bu nedenle magazin basınında sürekli gündem olan Güiza, sürekli magazin basınında yer alması nedeniyle kendisinin Barcelona'ya transferine engel olunduğunu söyleyerek, bu durumu ''Hayatımda yaptığım en kötü şey olarak." değerlendirdi.

"KİM OLDUĞUNU ASLA SÖYLEMEYECEĞİM"

Sözlerine devam eden İspanyol golcü Daniel Güiza, "Fenerbahçe'ye transferimden önce Pep Guardiola beni Barcelona'ya istiyordu. Ama kadrodaki bir oyuncu, her gün magazin sayfalarında yer almam nedeniyle benim transferimi istemedi. Kim olduğunu biliyorum ama asla söylemeyeceğim." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE KARİYERİ

La Liga ekibi Mallorca'dan 14 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Guiza, çıktığı 98 maçta 35 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.