Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Chelsea, sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı devre arasında geri çağırdı. İngiliz kulübü, genç futbolcu ile ilgili yeni bir karar aldı.
CHELSEA'DEN DEVRE ARASI HAMLESİ
Fatih Karagümrük'ün sezon başında Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana'nın kiralık sözleşmesi sona erdi. İngiliz ekibi, devre arası transfer döneminde 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna geri çağırdı.
BON SERVİSLE SATIŞ PLANI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, David Datro Fofana'yı yeniden kiralamak yerine bonservisiyle başka bir takıma göndermeyi planlıyor. Kulübün, futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
KARAGÜMRÜK PERFORMANSI
David Datro Fofana, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol kaydederek dikkat çekti.