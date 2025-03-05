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Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı

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İngiliz futbol kulübü Manchester United, Ramazan ayı dolayısıyla taraftarların namaz kılabilmesi için stadyumlarında çoklu inanç odası açtı. Bu uygulama, Manchester United'ın Müslüman taraftarları tarafından takdir topladı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok kişi oruç tutmaya ve ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu süreçte yalnızca futbolcular değil, taraftarlar da yer alıyor. İngiliz futbol kulübü Manchester United, Müslüman taraftarlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama başlattı.

İNANÇ ODASI AÇTILAR

Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.

İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJY:

FAVORİ İNGİLİZ TAKIMIMDI. M.UNITED ARTIK BENİM İÇİN BİTMİŞTİR UMARIM KÜME DÜŞERLER.

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Haber YorumlarıHeisenberg:

Zorlu grup (eski) CEO su, Naberr? :)

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Haber YorumlarıMr Camel:

Ne güzel işte medeniyet insan değer saygı .. bizdeki cübbelilerde çakarlı araçlar la hava attın..

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

tüm dünya islama saygı duyduğu halde içimizdeki islam düşmanlarının zoru ne? bunun sebebi bizdeki cumhuriyetin genetiğinin bozuk olması, ne mutlu türküm diyene gibi. halbuki bu ülkede 72 milletten insan var

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