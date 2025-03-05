Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok kişi oruç tutmaya ve ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu süreçte yalnızca futbolcular değil, taraftarlar da yer alıyor. İngiliz futbol kulübü Manchester United, Müslüman taraftarlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama başlattı.

İNANÇ ODASI AÇTILAR

Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.

İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.