Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
İngiliz futbol kulübü Manchester United, Ramazan ayı dolayısıyla taraftarların namaz kılabilmesi için stadyumlarında çoklu inanç odası açtı. Bu uygulama, Manchester United'ın Müslüman taraftarları tarafından takdir topladı.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok kişi oruç tutmaya ve ibadetlerini yerine getirmeye başladı. Bu süreçte yalnızca futbolcular değil, taraftarlar da yer alıyor. İngiliz futbol kulübü Manchester United, Müslüman taraftarlarına yönelik dikkat çekici bir uygulama başlattı.
İNANÇ ODASI AÇTILAR
Kırmızı Şeytanlar, Ramazan ayı dolayısıyla stadyumları Old Trafford'da bulunan Stretford End tribünün arkasına çoklu inanç odası açtı.
İnanç odasının açılmasında ise Ramazan ayı boyunca taraftarların namazlarını rahatça kılabilmesinin hedeflendiği aktarıldı.