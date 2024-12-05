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Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'a mali durumları nedeniyle küme düşme cezası verildiği iddia edildi. Köklü kulübe sezon sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesini kısıtlama cezası da getirilmişti. 6 yıldır zarar eden Fransız ekibinin borcunun 450 milyon eurodan 508 milyon euroya yükseldiği tespit edildi.

Mali anlamda sıkıntılar yaşayan ve transfer yasağı ile maaş bütçesini kısıtlama cezasına çarptırılan Fransa'nın köklü kulüplerinden Lyon için bomba bir iddia ortaya atıldı.

KÜME DÜŞÜRDÜLER

Eurosport'ta yer alan habere göre; Fransa Futbol Federasyonu, Lyon'u mali tablosundaki kötü durum sebebiyle küme düşürdü. Federasyonun söz konusu cezayla ilgili resmi kararı kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Fransız ekibinin 6 yıldır mali anlamda zarar ettiği biliniyordu.

508 MİLYON EURO BORÇ VAR

Fransız futbolunun mali denetim organı DNCG'nin raporuna göre, kulübün borcu 450 milyon eurodan 508 milyon euroya yükseldi. Bu durum, Lyon için ağır yaptırımları beraberinde getirdi. DNCG, kulübün mali sıkıntıları nedeniyle transfer yasağı ve maaş bütçesinde kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamalarda, mali durum iyileştirilmezse Lyon'un Ligue 2'ye düşürülebileceği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ

Lyon, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye rakip oldu. Siyah-beyazlılar Gedson Fernandes'in attığı golle Fransız ekibini 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Fenerbahçe ise Lyon'u 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Kadıköy'de ağırlayacak.

LİGDEKİ DURUMU

Bu sezonun sonuna kadar transfer yasağı ve maaş bütçesi kısıtlama cezası alan Ligue 1'de oynadığı 13 maçta topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor. Fransız ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

Fransız ekibi Lyon, küme düşürüldü
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMurat Ülger:

Aaa ayıp etmişler. 500 milyon Euro için ligden mi düşürülür. Gel bak bizim lige. 11 senedir şampiyon olamayan küçük kuşun 3-5 milyar Euro borcu var. Hala ligde mücadele ediyor. Hatta Türkiye’nin en büyük kulübüyüz diye caka satıyor.

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Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Murat gs den bahsetmişsin o osimenleri görecem ben sonra nasıl çıkacak parası

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Darısı Galatasaray’a

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Darısı Beşiktaş'a sırada o var.

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Eğer gerçekten TFF de adalet varsa 6alataharay bu ligde yeri olmazdı Ama eminim sonu böyle olacak

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

darisi haramsarayin basina tez vakitte amin amin amin

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Bizde Beşiktaş bunları nasıl yendi diye sorguluyorduk

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Darısı Firilldakli Fenevrasyonlu Ezik Kuşların Başına

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Haber YorumlarıAhmet null:

Bırakın yalan dolan işleri

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Dırısı inşallah Beşiktaş'ın başına gelir. Ve diğerlerine de..

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