Dünya devi futbolcu değil uyku uzmanı transfer etti

Barcelona, futbolcuların performansını artırmak ve toparlanma sürecini hızlandırmak için kadrosuna uyku uzmanı ekledi. Bu adım, yoğun maç ve antrenman temposunun futbolcular üzerindeki etkisini azaltmayı hedefliyor. Uyku uzmanının, saat dilimi değişiklikleri ve sabahın erken saatlerinde dönülen deplasman maçları nedeniyle kritik bir rol oynayacağı belirtildi. Ayrıca, futbolcuların beslenme düzeni de yakından takip ediliyor.

Barcelona, yoğun maç ve antrenman temposunun futbolcular üzerindeki etkisini azaltmak için dikkat çeken bir adım attı. Katalan kulübü, oyuncuların performansını artırmak ve toparlanma sürecini hızlandırmak amacıyla kadrosuna bir uyku uzmanı dahil etti.

TOPARLANMA VE PERFORMANS ÖN PLANDA

Barcelona teknik heyeti, özellikle maç sonrası toparlanma (recovery) sürecine daha fazla önem vermeye başladı. Mundo Deportivo'nun haberine göre kulüp, bu sezon futbolcuların yoğun fikstür sonrası en iyi şekilde dinlenmesini sağlamak için profesyonel bir uyku uzmanıyla çalışmaya başladı.

STRES VE TÜKENMİŞLİĞE KARŞI ÖNLEM

Uyku uzmanının rolünün, sezon öncesi kamplardaki saat dilimi değişiklikleri ve sabahın erken saatlerinde dönülen deplasman maçları nedeniyle kritik olduğu vurgulandı. Günlük rutinlerin bozulmasının stres, kaygı ve tükenmişliği tetiklediğine dikkat çekilirken, bu durumun önüne geçilmesi hedefleniyor.

BESLENME DETAYI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Öte yandan Barcelona'da sadece uyku değil, beslenme düzeni de yakından takip ediliyor. Futbolcuların kahvaltılarını antrenman tesislerinde yaptığı, bazı oyuncuların antrenmanlara kendi özel yemeklerini getirebildiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
