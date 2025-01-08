Dünya devi Arda Güler'i istiyor

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i İtalyan devi Ac Milan'ın ara transfer döneminde transfer etmek istediği öne sürüldü.

SON MAÇTA ŞOV YAPTI

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk olurken, Arda Güler'in 2 gol attığı karşılaşmayı eflatun-beyazlılar 5-0 kazanmasını bildi.

Fichajes'in haberine göre; Ac Milan, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Haberde AC Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızın oyun sistemine çok uygun olduğu kaydedildi.

SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.