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Dünya devi Arda Güler'i istiyor

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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, İtalyan devi AC Milan'ın ara transfer hedefinde. İspanya Kral Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Arda'nın, AC Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun oyun sistemine çok uygun olduğu belirtildi. Ancak Real Madrid yönetiminin, genç yıldızın kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakmadığı ifade edildi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i İtalyan devi Ac Milan'ın ara transfer döneminde transfer etmek istediği öne sürüldü.

SON MAÇTA ŞOV YAPTI

İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid deplasmanda Deportiva Minera'ya konuk olurken, Arda Güler'in 2 gol attığı karşılaşmayı eflatun-beyazlılar 5-0 kazanmasını bildi.

Dünya devi Arda Güler'i istiyor

Fichajes'in haberine göre; Ac Milan, ara transfer döneminde Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istiyor. Haberde AC Milan Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun, genç yıldızın oyun sistemine çok uygun olduğu kaydedildi.

SICAK BAKMIYOR

Öte yandan Real Madrid yönetiminin, Arda Güler'in kulüpte kalmasının daha doğru olacağını düşündüğü için ayrılığa sıcak bakmadığı kaydedildi.

Dünya devi Arda Güler'i istiyor
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Dünya Devi FATİH KARAGÜMRÜK S.K SENİ BEKLER KOCUM TAMDA AKP TORPİLLERİNİN TOPLANDIĞI KULÜP

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Haber YorumlarıBaba Can:

Arda çok yönlü futbolcu Alex stili top oynuyor takımın beyni olabililecek çapta oyuncu diğerleri deli dana gibi koşıyor moappe 50 kere ıfsayta düşüyor arasıra gol atıyor Arda Forvet olmamasına rağmen duruşları pasları golleri ile daha faydalı kenarda çürütülecek futbolcu değil büyük maçlarda yok vasat takımlarda karşı oynatılıyor

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