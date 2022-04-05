Dünya bu transferi konuşacak! Luis Suarez'in menajeri, Süper Lig devleriyle masaya oturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya bu transferi konuşacak! Luis Suarez'in menajeri, Süper Lig devleriyle masaya oturdu

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

La Liga ekibi Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü yıldız Luis Suarez, Süper Lig'e geliyor. Uruguaylı golcü için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu öğrenilirken, menajerinin Süper Lig devleriyle görüştüğü ifade edildi.

Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Fenerbahçe ve Beşiktaş, yeni sezon için çalışmalara başladı. Kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri gündemine Atletico Madrid'den ayrılma hazırlığı yapan dünyaca ünlü golcü Luis Suarez'i aldı.

Dünya bu transferi konuşacak! Luis Suarez'in menajeri, Süper Lig devleriyle masaya oturdu

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ KARŞI KARŞIYA

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetiminin bu durumdan pek de hoşnut olmadığı da gelen haberler arasında. Ancak Beşiktaşlı kurmayların kendilerinin Suarez ile daha önce ilgilendiklerini iddia ettikleri de ifade ediliyor. Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş'ın Uruguaylı golcü için ciddi bir kaynak ayırdığı ve transfer savaşının yeni döneme damgasını vurabileceği ifade ediliyor. 35 yaşındaki Luis Suarez için iki dev kulüp sezon sonunda karşı karşıya gelecek. Uruguaylı yıldızı iki takım da çok istiyor.

Haberler.com - Spor

Atletico Madrid, Luis Suarez, Fenerbahçe, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title