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Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

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Türkiye Cimnastik Federasyonu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 17-25 Ekim'de yapılacak Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosunu açıkladı. Şampiyonada Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.

Hollanda'da düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu açıklandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinde 17-25 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 7 milli sporcu yarışacak.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Ceren Biner temsil edecek.

Kaynak: AA
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