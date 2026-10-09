Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecek

Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi 7 sporcu temsil edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Cimnastik Federasyonu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 17-25 Ekim'de yapılacak Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takım kadrosunu açıkladı. Şampiyonada Türkiye'yi 7 milli sporcu temsil edecek.
Hollanda'da düzenlenecek Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu açıklandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Rotterdam kentinde 17-25 Ekim tarihlerinde yapılacak organizasyonda 7 milli sporcu yarışacak.
Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Kerem Şener, Sevgi Seda Kayışoğlu ve Ceren Biner temsil edecek.
Kaynak: AA