Slovakya'da U20 Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor
Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda 30 Türk milli güreşçi madalya için mücadele edecek. Kadınlar, grekoromen ve serbest stillerde 10'ar sıklette yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 10'u kadın, 10'u grekoromen, 10'u serbest stil olmak üzere 30 sporcu temsil edecek.
Slovakya'da düzenlenecek Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.
Başkent Bratislava'da 16-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.
Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.
Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:
Kadınlar
50 kilo: Songül Kavak
53 kilo: Remziye Karadağ
55 kilo: Fatma Yılmaz
57 kilo: Büşra Cengiz
59 kilo: Özlem Gürsoy
62 kilo: Özdenur Özmez
65 kilo: Kıymet Rümeysa Tezcan
68 kilo: Elif Şevval Kurt
72 kilo: İlayda Çin
76 kilo: Elmira Yasin
Grekoromen
55 kilo: Denizhan Ogun
60 kilo: Furkan Öden
63 kilo: Ömer Altaş
67 kilo: Hacı Ahmet Altan
72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı
77 kilo: Alkan Akar
82 kilo: İsmail Bereket
87 kilo: Abdulvahab Kalafat
97 kilo: Emir Ömer Bozdağ
130 kilo: Cemal Yusuf Bakır
Serbest stil
57 kilo: Ebubekir Gür
61 kilo: Nurettin Emin Kapal
65 kilo: Hacı Zade
70 kilo: Remzi Temur
74 kilo: Umut Talha Uslu
79 kilo: Yasin Uzun
86 kilo: Sefa Cesur
92 kilo: Eyyüp Çetin
97 kilo: Süleyman Rıza
125 kilo: Ruşen Arda Güler