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Slovakya'da U20 Güreş Şampiyonası Yarın Başlıyor

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Slovakya'nın başkenti Bratislava'da 16-23 Ağustos'ta düzenlenecek Dünya U20 Güreş Şampiyonası'nda 30 Türk milli güreşçi madalya için mücadele edecek. Kadınlar, grekoromen ve serbest stillerde 10'ar sıklette yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 10'u kadın, 10'u grekoromen, 10'u serbest stil olmak üzere 30 sporcu temsil edecek.

Slovakya'da düzenlenecek Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın başlayacak.

Başkent Bratislava'da 16-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 30 milli güreşçi madalya mücadelesi verecek.

Şampiyona kadınlar, grekoromen ve erkekler serbest stil kategorilerinde 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.

Milli takımın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Kadınlar

50 kilo: Songül Kavak

53 kilo: Remziye Karadağ

55 kilo: Fatma Yılmaz

57 kilo: Büşra Cengiz

59 kilo: Özlem Gürsoy

62 kilo: Özdenur Özmez

65 kilo: Kıymet Rümeysa Tezcan

68 kilo: Elif Şevval Kurt

72 kilo: İlayda Çin

76 kilo: Elmira Yasin

Grekoromen

55 kilo: Denizhan Ogun

60 kilo: Furkan Öden

63 kilo: Ömer Altaş

67 kilo: Hacı Ahmet Altan

72 kilo: Salih Yusuf Yazıcı

77 kilo: Alkan Akar

82 kilo: İsmail Bereket

87 kilo: Abdulvahab Kalafat

97 kilo: Emir Ömer Bozdağ

130 kilo: Cemal Yusuf Bakır

Serbest stil

57 kilo: Ebubekir Gür

61 kilo: Nurettin Emin Kapal

65 kilo: Hacı Zade

70 kilo: Remzi Temur

74 kilo: Umut Talha Uslu

79 kilo: Yasin Uzun

86 kilo: Sefa Cesur

92 kilo: Eyyüp Çetin

97 kilo: Süleyman Rıza

125 kilo: Ruşen Arda Güler

Kaynak: AA
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