Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda 8 futbolcunun oruç tuttuğunu belirtti. Aşık, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert. Allah kabul etsin bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor. Tabii Nottingham'da da oruçlu oyuncular vardır" dedi.
"ALLAH KABUL ETSİN, İLK GÜNDÜ"
