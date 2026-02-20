Haberler

Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı

Dünkü maçtan önce Fenerbahçe'de kaç futbolcunun oruçlu olduğu ortaya çıktı
Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçın ardından yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımda 8 futbolcunun oruç tuttuğunu belirtti. Aşık, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert. Allah kabul etsin bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor. Tabii Nottingham'da da oruçlu oyuncular vardır" dedi.

Spor yorumcusu Murat Aşık, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Aşık, sarı-lacivertli takımda bazı futbolcuların oruç tuttuğunu söyledi.

"ALLAH KABUL ETSİN, İLK GÜNDÜ"

Murat Aşık, yaptığı değerlendirmede, "Dün Fenerbahçe'de 8 oyuncu oruç tutmuş. Guendouzi, Kante, Cherif, Kerem, İsmail, Mert… Allah kabul etsin, bir de ilk gündü, anatomiler etkileniyor" ifadelerini kullandı.

Aşık ayrıca, Nottingham Forest kadrosunda da oruçlu oyuncular olabileceğini belirtti. Açıklamalar, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

