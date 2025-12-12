Dün gece neler yaptı neler! Talisca Fenerbahçe tarihine geçti
Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. Yıldız futbolcu, 2. yarı da bir gol atarak hat-trick yaptı.
- Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Brann ile oynanan deplasman maçında hat-trick yaptı.
- Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynanan bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
- Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Norveç'te Brann Stadı'nda oynanan mücadelede Brann ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Anderson Talisca, iki golle sahneye çıkarak karşılaşmada adeta yıldızlaştı.
TALİSCA ŞOV YAPTI
36. dakikada Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde topu indirdi. Boşta kalan meşin yuvarlağı Talisca filelerle buluşturdu. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı.
Tam 8 dakika sonra sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ilerleyen Brown, penaltı noktasına orta açtı. Boşa seken topu Talisca filelere gönderdi. Fark 3'e çıktı.
TARİHE GEÇTİ!
Bununla birlikte Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa Kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
HAT-TRICK YAPTI
Öte yandan 66. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan açtığı ortada Anderson Talisca kafa vuruşu ile golünü kaydetti. Brezilyalı futbolcu hat-trick yapmış oldu. Avrupa kupaları kariyerinin ilk hat-trick'ini Brann karşısında yapan Anderson Talisca, Fenerbahçe tarihinde bu turnuvaların grup ve sonrası aşamalarındaki bir deplasman karşılaşmasında bunu başarın ilk isim oldu.