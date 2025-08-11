Duckens Nazon, Kayserispor'dan Esteghlal FC'ye Transfer Oldu

Duckens Nazon, Kayserispor'dan Esteghlal FC'ye Transfer Oldu
Güncelleme:
Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon, İran Ligi ekibi Esteghlal FC ile anlaştı. Kulüp, Nazon'a teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

Kayserispor'un forveti Nazon, İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC kulübü ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un forvet oyuncularından Duckens Nazon, İran ligi takımlarından Esteghlal'e transfer oldu. Kayserispor kulübü, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon'un transferi konusunda Esteghlal FC kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Haitili oyuncu Nazon, Kayserispor forması ile 2 sezonda çıktığı 46 maçta 11 gol atarken 4 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
