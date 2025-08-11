Duckens Nazon, Kayserispor'dan Esteghlal FC'ye Transfer Oldu

Kayserispor'un forveti Nazon, İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC kulübü ile anlaşmaya vardı.

Kayserispor'un forvet oyuncularından Duckens Nazon, İran ligi takımlarından Esteghlal'e transfer oldu. Kayserispor kulübü, sosyal medya hesabından ayrılığı duyurdu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Duckens Nazon'un transferi konusunda Esteghlal FC kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Haitili oyuncu Nazon, Kayserispor forması ile 2 sezonda çıktığı 46 maçta 11 gol atarken 4 asist yaptı. - KAYSERİ