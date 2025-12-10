Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'e yeni takım otobüsü teslim edildi

Amed Sportif Faaliyetler'e yeni takım otobüsü teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'ne yeni bir takım otobüsü tahsis etti. Teslim töreninde DTSO Başkanı Mehmet Kaya, iş insanlarının desteğinin kulübün sürdürülebilirliği açısından önemini vurguladı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne tahsis edilen yeni takım otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, otobüsün oda yönetimi ile Diyarbakırlı iş insanlarının destek ve girişimleriyle kulübe kazandırıldığını söyledi.

Kulübe sunulan katkıların önemine değinen Kaya, "Bu destek hem kulübün finansal istikrarı hem de başarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İş insanlarımızın kulübün içinde, etrafında, yönetiminde ve istişare kurulunda yer alması vazgeçilmezdir." dedi.

Kaya, takım otobüsünün temini konusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve bu çerçevede iş insanlarını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Onların katkılarıyla bu otobüsü kulübümüze kazandırdık. DTSO olarak Amed spor'un her zaman yanındayız. Aynı şekilde kentteki amatör spor taban birlikleri ve diğer kulüplerden gelen taleplere de destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Nahit Eren de DTSO'ya sağladığı destekten duydukları memnuniyetini ve tüm taraftarlar adına teşekkürlerini iletti.

Takımlarının şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını belirten Eren, "Şampiyonluğu hedefleyen bir takımın futbolcuları için gerekli konforun sağlanması gerekir. Tesislerden ulaşıma, altyapı hizmetlerinden teknik imkanlara kadar tüm koşulların bu hedef doğrultusunda güçlendirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DTSO Başkanı Kaya, Kulüp Başkanı Eren'e otobüsün anahtarını teslim etti, katılımcılar otobüsü inceledi.

Törene, DTSO yönetimi, kulübün yöneticileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Karadeniz'de gerilim tırmanıyor! Bu kez kimyasal tanker vuruldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
title