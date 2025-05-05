DSİ Spor, Mürüvvet Başdeğirmen Amatör Futbol Ligi'nde Şampiyon Oldu

DSİ Spor, Mürüvvet Başdeğirmen Amatör Futbol Ligi'nde Şampiyon Oldu
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Isparta'da düzenlenen Mürüvvet Başdeğirmen Amatör Futbol Ligi, DSİ Spor'un Sütçülerspor'u 90+4. dakikada attığı golle yenerek şampiyon olmasıyla sona erdi. Şampiyonluğun mimarı, teknik direktör Hüseyin Usku'nun oğlu Mehmet Usku oldu.

Isparta 1. Mürüvvet Başdeğirmen Amatör Futbol Ligi sona erdi. DSİ Spor, Sütçülerspor'u 90+4. dakikada attığı golle yenerek şampiyon oldu. DSİ Spor'u şampiyonluğa taşıyan ise takımın Antrenörü Hüseyin Usku'nun oğlu Mehmet Usku oldu.

Sütçülerspor'a 1 puanın yettiği maçta son dakika çıkıp golünü atan Mehmet Usku, babasının şampiyonluğunda başrol oynadı. Golden sonra babasına koşan oğul Mehmet Usku, büyük sevinç yaşadı. Ispartaspor'un eski futbolcusu olan Hüseyin Usku maçtan sonra şampiyonluk sevincini ailesi ile kutladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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