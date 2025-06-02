Dries Mertens Türkiye'den Ayrıldı

Dries Mertens Türkiye'den Ayrıldı
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Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, İstanbul Havalimanı'ndan ülkesi Belçika'ya döndü. Mertens, havalimanında taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Belçikalı forvet Dries Mertens, Türkiye'den ayrıldı.

İstanbul Havalimanı'na özel araçla gelen 38 yaşındaki futbolcu, ülkesi Belçika'ya döndü.

Eşi ve çocuğuyla havalimanına gelen Mertens, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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