Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
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Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle ilgili konuşan yıldız isim, ''Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum.'' dedi.

Süper Lig'de 25. şampiyonluk sevincini yaşayan Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Belçika basınına açıklamalarda bulundu. Çarpıcı bir itirafta bulunan Mertens, emekliliğe dair gelen soruyu yanıtladı.

''FUTBOLU BIRAKMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM''

''Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında neden bu kadar duygusaldın?'' sorusunu yanıtlayan Mertens, "Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten geleceğimde ne olacak bilmiyorum, aklımdan çok şey geçti. Bakalım neler olacak. Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum. Kariyerim sona erdikten sonra yapmayı istediğim çok şey var." dedi.

''BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEMİŞTİM''

''Oğlun Ciro İstanbul'da çok seviliyor, ayrılığa dair ne düşünüyor?'' şeklindeki soruya da cevap veren yıldız oyuncu, ''Eğer bir çocuğunuz varsa bu yaşta futbol oynamak daha da zorlaşıyor. Sokakta kendisine bu şekilde ilgili yaklaşılması normal değil, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

OYNADIĞIN TAKIM GİBİ HEP KÖTÜ ANILACAKSIN SAHTEKAR...TAKIMIN CİBİLİYETİ BOZOK,SANA DA ONDANMI BULAŞTI BİLİNMEZ.......

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