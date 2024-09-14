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Dries Mertens, Galatasaray'da İkinci Golünü Attı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, Belçikalı futbolcu Dries Mertens maça damga vurarak ikinci golünü kaydetti.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcu Dries Mertens, bu sezon ligde Adana Demirspor maçının ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında da gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u konuk ederken sarı-kırmızılıların 4. golünü Belçikalı futbolcusu Dires Mertesn kaydetti. Karşılaşmanın 61. dakikasında orta sahada Lucas Torreira'nın baskı yaparak kazandığı topla ceza saha içine girip verdiği pasta Mertens sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-0'a getirdi.

37 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de Adana Demirspor maçının ardından 2. golünü attı.

Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı futbolcu, 67. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Dries Mertens Galatasaray Rizespor Magazin Futbol Spor

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