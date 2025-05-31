Dries Mertens, Galatasaray'da 100. Maçına Golle Veda Etti

Dries Mertens, Galatasaray'da 100. Maçına Golle Veda Etti
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Dries Mertens, Galatasaray'da 100. Maçına Golle Veda Etti
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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Süper Lig'de 100. maçında Başakşehir karşısında gol atarak sarı-kırmızılı takıma veda etti. Mertens Galatasaray ile toplamda 5 kupa kazandı ve 44 asist yaparak 2023-2024 sezonunda asist kralı oldu.

- Dries Mertens, golle veda etti

Süper Lig'de 100. maçını oynadı

Toplam 136 resmi müsabakaya çıktı

5 kupa kazandı

25 gol kaydetti

2023-2024 sezonunda asist kralı oldu

İSTANBUL - Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Başakşehir maçıyla Trendyol Süper Lig'de 100. maçına çıkarken, sarı-kırmızılılara golle veda etti.

Galatasaray'da Belçikalı futbolcu Dries Mertens, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadıkları Başakşehir karşılaşmasıyla sarı-kırmızılılara veda etti. Müsabakada 11'de görev alan Mertens, 17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün anonsunu ise eşi Kat Kerkhofs yaptı.

Belçikalı futbolcu 79. dakikada yerini Roland Sallai'ye bırakırken duygusal anlar yaşandı. Takım arkadaşları da Mertens'i havaya attı.

5 kupa kazandı

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022 tarihinde transfer olan 38 yaşındaki futbolcu, burada birçok başarıya imza attı. Belçikalı futbolcu, Cimbom ile Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er kez olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

Süper Lig'de 100. maçına çıkarak veda etti

Galatasaray ile geçirdiği 3 sezonda Dries Mertens, toplam 136 resmi karşılaşmada görev aldı. Son maçında Süper Lig'de dalya heyecanı yaşayan Mertens burada ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde 13, UEFA Avrupa Ligi'nde 12, Türkiye Kupası 9, TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi.

3 sezonda 44 asist yaptı

Belçikalı futbolcu, Galatasaray'da görev aldığı 136 mücadelede rakip fileleri 25 kez havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılıların 10 numarası, geçirdiği 3 sezonda ayrıca 44 de asiste imza attı. Mertens, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de asist kralı oldu.

Sahadaki mücadelesiyle herkesin takdirini kazanan Mertens, sempatik tavırlarıyla da taraftarın en beğendiği oyuncular arasında oldu. Ailesi özellikle oğlu Ciro da sarı-kırmızılı taraftarlardan yoğun ilgi gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN ORT - Spor
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