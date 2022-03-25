Dragao'da sahne Kral'ın! Burak Yılmaz'dan Portekiz'e tarihe geçen gol
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Portekiz karşısında 65. dakikaya kadar tel tel dökülen A Milli Takım, Burak Yılmaz'ın 65. dakikada attığı golle adeta Dragao Stadı'nda hayat buldu. Cengiz Ünder'in asistinde golle buluşan milli futbolcu, tarihimizde Portekiz ağlarını resmi maçlarda havalandıran 2. futbolcu oldu.
A Milli Takım, Portekiz karşısında ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçın 65. dakikasında Burak Yılmaz'la farkı 1'e indirdi.
CENGİZ ÜNDER'DEN ENFES ASİST
65. dakikada gelişen atağımızda Cengiz Ünder'in ceza sahası yayından müthiş pasında Burak Yılmaz enfes bir bitiricilikle skoru 2-1'e getirdi. Deneyimli golcü attığı golle, tarihimizde Portekiz filelerini resmi maçlarda havalandıran 2. futbolcu oldu. Bu golle canlanan A Milli Takım beraberlik golü için Portekiz kalesini adeta abluka altına aldı.