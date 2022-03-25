Dragao'da sahne Kral'ın! Burak Yılmaz'dan Portekiz'e tarihe geçen gol

A Milli Takım, Portekiz karşısında ilk yarısını 2-0 geride bitirdiği maçın 65. dakikasında Burak Yılmaz'la farkı 1'e indirdi.

CENGİZ ÜNDER'DEN ENFES ASİST

65. dakikada gelişen atağımızda Cengiz Ünder'in ceza sahası yayından müthiş pasında Burak Yılmaz enfes bir bitiricilikle skoru 2-1'e getirdi. Deneyimli golcü attığı golle, tarihimizde Portekiz filelerini resmi maçlarda havalandıran 2. futbolcu oldu. Bu golle canlanan A Milli Takım beraberlik golü için Portekiz kalesini adeta abluka altına aldı.

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1

Görüntü: TRT 1