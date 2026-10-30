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DPÜ'lü Prof. Dr. İlyas Görgüt, TMOK'un Fair Play Tanıtım Dalı kutlama mektubunu aldı

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DPÜ'lü Prof. Dr. İlyas Görgüt, TMOK'un Fair Play Tanıtım Dalı kutlama mektubunu aldı
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DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Görgüt, TMOK'un 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri'nde Tanıtım Dalı'nda kutlama mektubuna layık görüldü. Ödül, sporda dürüstlük ve adil oyun bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan çalışmaları destekliyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Görgüt, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında Tanıtım Dalı'nda kutlama mektubuna layık görüldü.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından İstanbul Olimpiyatevi'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan 2025 Türkiye Fair Play Ödülleri kapsamında, Prof. Dr. İlyas Görgüt de ödül alan isimler arasında yer aldı. Görgüt, komitenin kararıyla Tanıtım Dalı'nda kutlama mektubu ödülünün sahibi oldu.

Sporun evrensel değerleri arasında yer alan dürüstlük, adalet, saygı ve sorumluluk anlayışının yaygınlaştırılmasını amaçlayan Türkiye Fair Play Ödülleri, toplumda adil oyun bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayan kişi ve çalışmaları ödüllendiriyor.

Prof. Dr. İlyas Görgüt'ün Tanıtım Dalı'nda kutlama mektubuna layık görülmesi, sporda etik değerlerin ve fair play anlayışının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar açısından önem taşıyor.

Elde edilen başarının, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin spor alanında etik değerlerin geliştirilmesine yönelik bilimsel yaklaşımını da ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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