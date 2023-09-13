Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Futsal Milli Takımı Şampiyonluğu Kutladı

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Futsal Milli Takımı oyuncuları, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'le bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak şampiyon olan Futsal Milli Takımı oyuncuları, Ulaştırma eski bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile bir araya geldi. Türkiye'ye dönen oyuncularla birlikte pasta keserek şampiyonluğunu kutlayan Başkan Aydıner, "Ay yıldızlı formalarıyla başarıdan başarıya koşan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Türkiye olarak onlarla gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL