Down Sendromlu Sporculardan Unutulmaz Evlilik Teklifi

Down Sendromlu Sporculardan Unutulmaz Evlilik Teklifi
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Nevşehirli down sendromlu milli sporcu Ramazan Ünlü, altın madalya kazanan Kayserili milli sporcu Nisa Naz Öztürk'e evlilik teklifinde bulundu. Teklif, şampiyona sonrası büyük bir coşkuyla karşılandı.

NEVŞEHİRLİ down sendromlu milli sporcu Ramazan Ünlü, kendisi gibi milli sporcu olan Kayserili down sendromlu Nisa Naz Öztürk'e, altın madalya kazandığı şampiyona sonrası evlilik teklifi yaptı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Otizm Türkiye Şampiyonası, ülke genelinden yüzlerce özel sporcunun katılımıyla sona erdi. Şampiyonaya Kayseri'den katılan milli sporcu Nisa Naz Öztürk, yarıştığı dalda altın madalyanın sahibi oldu. Öztürk'ün yarışma sonrasında yanına yaklaşan Nevşehirli Down Sendromlu milli sporcu Ramazan Ünlü, tek taş yüzük ile evlenme teklifi yaptı. Ramazan'ın teklifini kabul eden Nisa Naz, yarışmaya katılan sporcu ve yöneticilerin alkışları arasında yüzüğü parmağına taktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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