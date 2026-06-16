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Milli özel sporculardan SU-DS Dünya Şampiyonası'nda 13 madalya

Milli özel sporculardan SU-DS Dünya Şampiyonası'nda 13 madalya
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Milli özel sporcular, Bulgaristan'daki 2026 SU-DS Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazandı.

Milli özel sporcular, Bulgaristan'da düzenlenen 2026 SU-DS (Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği) Dünya Şampiyonası'nda 6 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki şampiyonada bugünkü müsabakalar sonucunda uzun atlama down mozaik kategorisinde Emirhan Akçakoca, 4.16 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı. Uzun atlamada aynı kategoride yarışan Abdullah İnan ise 3.54 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Artistik cimnastik mozaik kategorisi alet finallerinde mücadele eden Alper Öztürk, yer aleti, halka ve kulplu beygir finallerinde 3 altın madalyanın sahibi oldu. Artistik cimnastik alet finallerinde Adem Baş da yer aleti kategorisinde altın madalyaya ulaştı.

Organizasyonda Salih Can Öztankal, Mehmet Yasin Bayraktar ve Melih Işık'tan kurulu Erkek Masa Tenisi Takımı ve Merve Peker, Hale Cansu Öge ve Zeynep Tuncay'dan oluşan Kadın Masa Tenisi Takımı ile Hale Cansu Öge ve Zeynep Tuncay çift kızlar kategorisinde, Merve Peker ve Melih Işık ikilisi ise karışık çiftler kategorisinde bronz madalya kazandı.

Atletizmde, 100 metre mozaik kategorisinde Emirhan Akçakoca, 13.82'lik derecesiyle bronz madalya aldı.

Disk atmada ise Abdullah İnan, altın madalya, Ali Topaloğlu ise gümüş madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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