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Down sendromlu sporcudan altın madalya

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün özel sporcusu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak altın madalya kazandı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün özel sporcusu Elif Oral, Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda 4 farklı stilde birinci olarak altın madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından 11-13 Aralık tarihleri arasında Antalya Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan şampiyonaya Elif Oral damga vurdu. Sporla engelleri aşan 14 yaşındaki down sendromlu yüzücü, 100 metre serbest, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 50 metre kurbağalamada birinciliği kaptırmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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