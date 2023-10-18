Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'na hizmet aracı hediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı'na dünya kupası öncesi hizmet aracı hediye etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil edip iki kez Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımına hizmet aracı hediye etti.

Programda konuşan Başkan Büyükakın, "Bizim zaten onlarla gönül bağımız ayrı. Gönülden gönüle birbirimize bağlıyız. Daha önceki turnuvalara hazırlık yaparlarken de biz hep onlarla sohbet ettik. Bana söz verdiler. Kupayı Türkiye'ye getireceklerini söylemişlerdi. Ben de onlara 'Sonuna kadar arkanızda olacağız, Büyükşehir Belediyesi yanınızda' diye söz vermiştim. Biz sözümüzü tutuyoruz. Biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Aynen Allah'ın bize emaneti olduklarını biliyoruz ve yapmamız gerekeni yapıyoruz onların daha iyisini başaracaklarına yürekten inanıyoruz. Engelleri tanımıyoruz engel yok, engel sadece zihinlerde var, yüreklerde var, inanmayan kalplerde var. Biz engellerin olmayacağına, gerekli desteğin verilmesi halinde engellerin ortadan kalkacağına inanıyoruz, artık inancı geçtik biliyoruz. Çünkü kupa burada. Şimdi sırada dünya şampiyonluğu var. Mart ayında dünya derecesi, olimpiyat derecesi bekliyoruz. Onlara sonuna kadar desteğe devam edeceğiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklarımıza da yürekten teşekkürü borç biliyorum. Onların da arkasında çok ciddi emekler var. Aileler yaşamla gençlerimiz de sporla yaşamla buluştu" dedi.

"Özel sporcuların gönlünde bir taht kurdunuz"

Çok önemli ve tarihi bir gün yaşandığını belirten Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Kocaeli'nin ne mutlu ki Tahir Büyükakın gibi bir başkanı var. Tahir başkan sevildiği için Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı olmuş. Özel sporcuların gönlünde bir taht kurdunuz. Bildiğiniz gibi takım şampiyon olduktan sonra bütün bakanlarımızı ziyaret ettik. Gittikleri her yerde 'Tahir Başkanımız bize araba aldı' diye söz ettiler" diye konuştu.

İkinci kez Avrupa şampiyonu oldukları için ve bunun onur ve gurur verici olduğunun altını çizen Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Kaptanı Birkan Dikici ise "Takım arkadaşlarım adına ve hocalarım adına başkanımız Tahir Büyükakın'ın bizlere tahsis ettiği araç için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Down Sendromlu Özel Futsal Milli Futbol Takımına tahsis edilen 2023 model 41 ARB 911 plakasına sahip 8+1 hizmet aracı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'na ve Down Sendromlu Özel Futsal Futbol Milli Takımı'na teslim edildi. - KOCAELİ