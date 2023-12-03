Down sendromlu milli judocu Bengi Aleyna Yıldız, 2024 Trisome Oyunları'na katılmayı hedefliyor

Edirne'de yaşayan down sendromlu milli judocu Bengi Aleyna Yıldız, 2024 Trisome Oyunları'na katılıp, şampiyon olmayı hedefliyor.

Yıldız, Antalya'da 19-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek ve dünyanın birçok yerinden sporcuların katılacağı organizasyon için çalışmalarını sürdürüyor.

22 yaşındaki milli judocu Yıldız, AA muhabirine, judoya antrenörü İlknur Kobaş Tepe sayesinde 17 yaşında başladığını söyledi.

Judo sporcusu olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Çalışmalarımda hocamı çok dinledim. Öğrettiği her şeyi uyguladım. 2024 Trisome Oyunları'nda birinci olmak ve Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum. 'Durmak yok yola devam.' diyerek çalışmalarımı sürdürüyorum. Güçlüyüm ve orada şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

"Down judo Türkiye'de yeni bir oluşum içerisinde"

Antrenör İlknur Kobaş Tepe de Aleyna'nın down sendromlu olmasına rağmen hareketli bir yapısının olduğunu dile getirdi.

Sporcusunun ailesiyle komşu olduğunu ve kendisinin teklifiyle spora başladığını anlatan Kobaş Tepe, şunları kaydetti:

"Ailesi de teklifim üzerine destek oldular ve Aleyna 5 yıl önce judoya başladı. Bizim serüvenimiz böyle başladı. O süreçte salgın nedeniyle antrenmanlarımız biraz aksadı. Tabi down judo Türkiye'de yeni bir oluşum içerisinde. '2024 Trisome Oyunları'na Aleyna da katılabilir.' dedik ve Türkiye şampiyonası seçmelerine gittik, orada da 70 kilogramda kendi sıkletinde birinci oldu. Milli Takım Kampı'na katılacaktı ancak Kahramanmaraş depremi nedeniyle ertelendi. Önümüzdeki aylarda Mersin'de düzenlenecek kampa katılacağız."

Kobaş Tepe, sporcusuyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün judo salonunda şampiyonluk hedefiyle antrenmanlara devam ettiklerini dile getirdi.

Aleyna'nın pozitif, disiplinli ve etrafına örnek bir sporcu olduğunu anlatan Kobaş Tepe, "Buradaki arkadaşlarıyla çok güzel iletişim halindeler. Aleyna'nın aramızda olmasından dolayı çok mutluyuz. O da her antrenmana isteyerek geliyor." dedi.

"Kızımın başarılarıyla gurur duyuyorum"

Milli judocunun annesi Filiz Yıldız ise kızının sosyal ve öz güveni yüksek bir çocuk olduğunu anlattı.

Judonun kızına disiplin kazandırdığını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Kızım judoyla düzenli olmayı ve doğru çalışmayı öğrendi. O anlamda Aleyna'ya judo çok güzel şeyler kattı. Tabii ki down sendromlu çocuklar fiziksel anlamda çok fazla aktif olabilen çocuklar değiller vücut yapılarından dolayı. Judo kızımın fiziksel ve duygusal gelişimine de katkıda bulundu. Bizim için önemli olan onun mutlu olması. Kızımın başarılarıyla gurur duyuyorum."