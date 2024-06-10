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Down Sendromlu Masa Tenisi Sporcusu Hale Cansu Öge Türkiye Şampiyonu

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Tekirdağ'da yaşayan 14 yaşındaki Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı sporcusu Hale Cansu Öge, 4 kez Türkiye şampiyonu oldu. Ailesi, yaşam kalitesinin artması amacıyla Hale'yi 3 yıl önce masa tenisi kursuna kaydettirdi. Hale, antrenörleri Soner Polat ve Birsen Özgür'ün yönetiminde çalışarak Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Şimdi ise Avrupa şampiyonluğu hedefliyor.

Tekirdağ'da yaşayan 14 yaşındaki Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı sporcusu Hale Cansu Öge, 4 kez Türkiye şampiyonu olduğu müsabakalarda rakiplerine şans tanımadı.

Ailesi, yaşam kalitesinin artması amacıyla Hale'yi 3 yıl önce masa tenisi kursuna kaydettirdi.

Haftada iki gün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde antrenörleri Soner Polat ve Birsen Özgür'ün yönetiminde çalışan Hale, katıldığı müsabakalarda Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Bu yıl Down Sendromlu Masa Tenisi Milli Takımı'na seçilen Hale, başarılarına Avrupa şampiyonluğunu eklemek istiyor.

Antrenör Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hale Cansu Öge'nin çok yetenekli bir sporcu olduğunu söyledi.

Katıldıkları her müsabakada dereceler elde ettiklerini anlatan Polat, sporcusu ile gurur duyduğunu kaydetti.

Milli takım oyuncusu Hale Cansu Öge'nin geleceğinin parlak olduğunu dile getiren Polat, "Hedefimiz milli takımda süreklilik ve uluslararası başarılar elde etmek. Sporcumuz 4 kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Rakiplerimizin korkulu rüyası olduk diyebiliriz." dedi.

Anne Gülçin Öge: "Masa tenisi ile kızımın öz güveni arttı"

Anne Gülçin Öge ise kızının başarısı ile gurur duyduğunu söyledi.

Kızının milli takım sporcusu olduğunu anımsatan Öge, "Girdiğimiz her turnuvadan ödül alarak dönüyoruz. Halen çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ödül aldığımızda çok seviniyoruz." diye konuştu.

Kızının, sporu çok sevdiğini vurgulayan Öge, her başarısında ayrı bir heyecan yaşadığını anlattı.

Masa tenisinin zihinsel olarak da kızına katkı sağladığını gözlemlediğini dile getiren Öge, "Spor çok güzel bir şey. Masa tenisi ile kızımın öz güveni arttı. Bence aileler çocuklarını spora yönlendirmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Soner Polat Milli Takım Tekirdağ Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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