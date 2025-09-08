Down Sendromlu Göktuğ Onur'un Masa Tenisi Başarısı

Adana'da gittiği rehabilitasyon merkezinde yeteneğinin keşfedilmesiyle masa tenisine yönlendirilen down sendromlu Göktuğ Onur, milli takım hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yaşayan Onur ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan Göktuğ Onur, down sendromlu olarak dünyaya geldi.

Ailesinin eğitiminden sağlığına her şeyiyle yakından ilgilendiği Göktuğ'un gittiği özel rehabilitasyon merkezinde masa tenisine yetenekli olduğu fark edildi.

Göktuğ, ailesinin de yönlendirmesiyle iki yıl önce bu sporla ilgilenmeye başlayarak çalışmalarını sürdürdü.

Recep Birsin Özen Ortaokulunda eğitim gören Göktuğ, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Adana'da 14 Temmuz'da gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasında Türkiye ikincisi oldu.

Bu süreçte yine Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı ile TÖSSFED tarafından organize edilen okul sporları müsabakalarına katılan Göktuğ, buralarda da çeşitli dereceler elde etti.

Özel Seyhan Bizim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ayas Bizim Çocuklar Spor Hareket Merkezi'nde, antrenörü Gökhan Karakoç eşliğinde haftanın 3 günü çalışmalarına devam eden Göktuğ, 2026'da düzenlenecek TÖSSFED Masa Tenisi Turnuvası'nda birinci olup milli formayı giymeyi hedefliyor.

"Oğlumun arkasında dimdik duracağım ve başaracağız"

Göktuğ Onur, AA muhabirine, milli formayla Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.

Masa tenisi oynamaktan keyif aldığını anlatan Göktuğ, "Masa tenisini seviyorum. Türkiye birincisi olmak ve milli takıma girmek istiyorum." dedi.

Anne Ayşe Onur ise oğlunun masa tenisi sayesinde daha da sosyalleştiğini dile getirdi.

Göktuğ'un çok sevdiği masa tenisinde milli takıma girmek istediğini anlatan anne Onur, "Göktuğ başarmayı seven bir çocuk. Küçüklükten beri istediği her şeyi yapabiliyor. Göktuğ'un masa tenisi için çıktığı yolda pes etmeden arkasından gittim. Başarmak için mücadele etmek gerekiyor, çocuğunun arkasında dimdik durmak gerekiyor. Ben de oğlumun arkasında dimdik duracağım ve başaracağız." diye konuştu.

Anne Onur, oğlunun antrenmanlarına heyecanla gittiğini ve çok daha disiplinli hale geldiğini belirtti.

Özel gereksinimli çocuk sahibi olan ailelere çağrıda bulunan Onur, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızı kapatmayıp, onlara yol açmalarını tavsiye ediyorum. Ben Göktuğ'u hiçbir zaman eve kapatmadım. Elimden gelen mücadeleyi verdim. Hem doktorlar hem de öğretmenleri beni nereye yönlendirdilerse gittim, iyi ki de gitmişim. Oğlumu eve kapatsaydım başarıları olmazdı, aktif olduğu için başarılı oldu. Şimdi ki hedefimiz milli takıma girmek."

Masa tenisi antrenörü Gökhan Karakoç, Göktuğ'un down sendromlu bireylerin spora katılımını teşvik etmek adına da güzel bir örnek olduğunu dile getirdi.

Göktuğ'un masa tenisinde çok yetenekli olduğunu anlatan Karakoç, şöyle konuştu:

"Göktuğ, down sendromlu bir sporcuya göre oldukça yetenekli bir çocuk. Benden önce beraber çalıştığı hocalar oldukça güzel bir emek vermiş. İyi bir altyapıyla geldi. Biz onun üstüne biraz daha katıp daha da yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm özel çocuklarda olduğu gibi Göktuğ'da da cesaret ve öz güven var. Başarılı olduğu şeyin ne olduğunun farkına varıyor, kazanmayı ve kaybetmeyi öğreniyor. Bu durum sosyal hayattaki ve aile içerisindeki uyumu da etkiliyor."