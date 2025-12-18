Dövmekten beter ettiler! Robin van Persie'nin zor anları

Hollanda Kupası'nda Heerenveen karşısında alınan mağlubiyet, Feyenoord'da sabırları taşırdı. Taraftarların sert tepkisi sonrası teknik direktör Robin van Persie dikkat çeken bir adım attı.

KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord, son dönemde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratıyor. Hollanda temsilcisi, oynadığı son 12 maçta yalnızca 4 galibiyet alabildi ve 8 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

HEERENVEEN MAĞLUBİYETİ BARDAĞI TAŞIRDI

Feyenoord, Hollanda Kupası'nda sahasında Heerenveen'e 2-2 kaybederek üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Bu sonuç, taraftarların maç sonu yönetime ve takıma tepki göstermesine neden oldu.

VAN PERSIE TRİBÜNLERE GİTTİ

Maçın ardından yaşanan protestolar sonrası teknik direktör Robin van Persie tribünlere giderek taraftarlardan özür diledi. Van Persie'ye kaleci Justin Bijlow da eşlik etti. Bijlow yaptığı açıklamada, "Bu normal. Taraftarlar kızgın olmaya haklı. Eleştirileri dinlemeliyiz, bunu hak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZLER TWENTE MAÇINDA

Feyenoord, ligdeki bir sonraki maçında Twente ile karşı karşıya gelecek. Alınacak sonuç, teknik heyet üzerindeki baskının seyrini belirleyecek.