DOSYA HABER - Voleybolda 2025 böyle geçti

2025 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı gümüş madalya kazanarak A Milli Erkek Voleybol Takımı ise 6'ncı sırayı alarak dünya şampiyonaları tarihindeki en iyi derecelerini elde etti.

AA'nın 2025'te Türk sporunda yaşanan gelişmelere ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde, voleybol branşındaki önemli olaylar derlendi.

2023'te Avrupa ve FIVB Milletler Ligi şampiyonluğuna ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı için sezon pek iyi başlamadı. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'ne 2025'te de 2024'teki gibi çeyrek finalde veda etti.

Tayland'ın 22 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yaptığı Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na katılan milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaştığı E Grubu'nu set vermeden lider bitirdi.

Türkiye, son 16 turunda Slovenya'yı 3-0, çeyrek finalde ABD'yi 3-1, yarı finalde de Japonya'yı 3-1 yenerek daha önce çeyrek finalden ötesini göremediği şampiyonada ilk kez finale yükseldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde olimpiyat ve Milletler Ligi'nin son şampiyonu İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli oyuncular Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın "rüya takımı"na girdi.

Türkiye erkeklerde dünya 6'ncısı oldu

Sırp başantrenör Slobodan Kovac, Temmuz ayında Umut Çakır'ın yerine A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda göreve başladı.

Kovac'ın çalıştırdığı milli takım, 12-28 Eylül tarihlerinde Filipinler'deki Dünya Şampiyonası'nda mücadele etti.

Japonya, Kanada ve Libya'nın bulunduğu G Grubu'nda 3'te 3 yaparak lider olan Türkiye, son 16 turunda Hollanda'yı da 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale kaldı.

Çeyrek finalde dünya sıralamasının zirvesindeki son Avrupa şampiyonu Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, organizasyonu 6'ncı tamamlayarak tarihinde dünya şampiyonasındaki en iyi derecesini aldı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, geçen yıldan sonra 2'nci kez katıldığı Milletler Ligi'ni ise 3 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 17'nci sırada bitirdi.

Türkiye'nin erkek voleybolunda Avrupa'daki 4'üncü kupasını Ziraat Bankkart kazandı

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında şampiyonluk yaşadı. Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı finaldeki ilk maçta deplasmanda 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Ankara'daki rövanşı da 3-1 alarak kupayı müzesine götürdü.

Türkiye, erkek voleybolunda 4'üncü defa Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı. Türk takımları daha önce CEV Kupası'nı 2013'te Halkbank'la kazanırken CEV Challenge Kupası'nı 2009'da Arkas Spor, 2014'te de Fenerbahçe ile elde etti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı ise CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele etti. Halkbank, 2014 ve 2023'ten sonra 3'üncü defa turnuvada son 4 takım arasına girdi.

Polonya'nın Lodz kentindeki dörtlü final organizasyonunun yarı finalinde İtalya'nın Sir Sicoma Monini Perugia takımına 3-0 yenilen başkent ekibi, ev sahibi ülkeden Jastrzebski Wegiel ile karşılaştığı 3'üncülük maçını da 3-1 kaybetti.

Türk kulüpleri, üst üste 2'nci kez CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkamadı

VakıfBank, 6 defa şampiyon olduğu Avrupa'da kadın voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 4'e kaldı.

İstanbul'da düzenlenen dörtlü final organizasyonunun yarı finalinde Savino Del Bene'ye 3-0 mağlup olan VakıfBank, 3'üncülük maçında da diğer İtalyan ekibi Vero Volley'e 3-1 yenildi.

Türk kulüpleri böylece peş peşe 2'nci, son 15 turnuvada 3'üncü defa CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde final oynayamadı.

Kadınlar CEV Kupası'nda mücadele eden Türk Hava Yolları ise yarı finalde İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına iki maçta da 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Galatasaray Daikin de 3-1 kaybettiği Kadınlar CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçının rövanşında İtalya'nın Chieri '76 takımını 3-1 yendi ancak altın setten 15-13 mağlup ayrılarak elendi.

Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart şampiyon oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise Ziraat Bankkart sezonu şampiyon tamamladı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-0 üstünlük kurarak zirveye tırmandı. Fenerbahçe'yi serinin üç maçında da 3-1 mağlup eden sarı-siyahlı ekip, Sultanlar Ligi'nde 3 yıl sonra ilk, toplamda 14'üncü şampiyonluğunu yaşadı.

Efeler Ligi'nde ise Galatasaray HDI Sigorta'ya karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsledi.

Ziraat Bankkart, hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

Kupa Voley'i hem kadınlar hem erkeklerde Fenerbahçe kazandı

Voleybolun önemli organizasyonlarından Kupa Voley'i, hem kadınlar hem de erkeklerde Fenerbahçe Medicana müzesine götürdü.

Fenerbahçe Medicana, İzmir'de oynanan Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek 5'inci şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertliler, Rize'deki AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde ise Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek 5'inci şampiyonluğuna uzandı.

Şampiyonlar Kupası'nda zafer Fenerbahçe ve Ziraat Bankkart'ın

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı, Ankara'daki maçta VakıfBank'ı 3-2 yenen Fenerbahçe Medicana kazandı. Şampiyonluk sayısını 6'ya çıkaran Fenerbahçe, kupayı en fazla alan takım ünvanını tek başına ele geçirdi.

Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Malatya'daki karşılaşmada ise Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup etti. Başkent ekibi, 5 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan kulüp rekorunu kırdı.