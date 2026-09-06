Süper Lig'de yabancı transferi rekoru

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 119 yabancı futbolcu kattı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 202 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 83'ünü yerli, 119'unu yabancı futbolcular oluşturdu.

En fazla yabancıyı Çorum FK aldı

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine, ligin yeni takımı Çorum FK imza attı. 21 transferle ligin en fazla takviye yapan kulübü olan Çorum FK, bu transferlerin 11'inde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Çorum FK'yi 10'ar yabancı oyuncu transferiyle Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler takip etti.

Fenerbahçe tercihlerini yabancılardan yana kullandı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 yeni futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en az transfer yapan ekibi olurken, bu transferlerin tamamında tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

En az yabancı oyuncu transferi yapan kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir ve Alanyaspor oldu. Galatasaray yaptığı 5 transferin 4'ünde yabancı oyuncu tercihinde bulundu. 6 transfer yapan Başakşehir ve 8 transfer yapan Alanyaspor, 4'er yabancı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kulüplerin transferleri

Takım Toplam transfer Yabancı Çorum FK 21 11 Amed Sportif Faaliyetler 18 10 Eyüpspor 15 10 Erzurumspor FK 12 8 Göztepe 9 7 Kasımpaşa 13 7 Konyaspor 10 7 Samsunspor 10 7 Beşiktaş 10 6 Gaziantep FK 14 6 Gençlerbirliği 11 6 Kocaelispor 13 6 Trabzonspor 12 6 Çaykur Rizespor 10 5 Fenerbahçe 5 5 Alanyaspor 8 4 Başakşehir 6 4 Galatasaray 5 4

Kaynak: AA