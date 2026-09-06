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Süper Lig'de yabancı transferi rekoru

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2026-2027 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig takımları toplam 202 oyuncu transfer etti; bunların 119'u yabancı oldu. En fazla yabancıyı Çorum FK (11) alırken, Fenerbahçe tüm transferlerini yabancılardan yaptı.

Trendyol Süper Lig takımları, birinci transfer ve tescil döneminde kadrolarına 119 yabancı futbolcu kattı.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Ligde mücadele eden ekipler, kadrosuna 202 futbolcuyu dahil etti. Yeni transfer edilen oyunculardan 83'ünü yerli, 119'unu yabancı futbolcular oluşturdu.

En fazla yabancıyı Çorum FK aldı

Süper Lig takımlarından en fazla yabancı oyuncu transferine, ligin yeni takımı Çorum FK imza attı. 21 transferle ligin en fazla takviye yapan kulübü olan Çorum FK, bu transferlerin 11'inde tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

Çorum FK'yi 10'ar yabancı oyuncu transferiyle Eyüpspor ve Amed Sportif Faaliyetler takip etti.

Fenerbahçe tercihlerini yabancılardan yana kullandı

Yeni sezon öncesinde kadrosunu 5 yeni futbolcuyla takviye eden Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte ligin en az transfer yapan ekibi olurken, bu transferlerin tamamında tercihini yabancı oyuncudan yana kullandı.

En az yabancı oyuncu transferi yapan kulüpler ise Galatasaray, Başakşehir ve Alanyaspor oldu. Galatasaray yaptığı 5 transferin 4'ünde yabancı oyuncu tercihinde bulundu. 6 transfer yapan Başakşehir ve 8 transfer yapan Alanyaspor, 4'er yabancı oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Kulüplerin transferleri

Takım

Toplam transfer

Yabancı

Çorum FK

21

11

Amed Sportif Faaliyetler

18

10

Eyüpspor

15

10

Erzurumspor FK

12

8

Göztepe

9

7

Kasımpaşa

13

7

Konyaspor

10

7

Samsunspor

10

7

Beşiktaş

10

6

Gaziantep FK

14

6

Gençlerbirliği

11

6

Kocaelispor

13

6

Trabzonspor

12

6

Çaykur Rizespor

10

5

Fenerbahçe

5

5

Alanyaspor

8

4

Başakşehir

6

4

Galatasaray

5

4

Kaynak: AA
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