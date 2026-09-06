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Süper Lig'de transfer yaş ortalaması 25,01

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Süper Lig'de yaz transfer döneminde 202 transfer yapıldı, yaş ortalaması 25,01 oldu. Fenerbahçe en yüksek (28,4), Alanyaspor en düşük (21,87) ortalamaya sahip. En yaşlı transferler 36 yaşındaki Visca ve Ertuğrul Taşkıran.

Trendyol Süper Lig'de birinci transfer ve tescil döneminde yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,01 oldu.

Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı dosya haberinin bu bölümünde Süper Lig takımlarının 2026-2027 sezonu için yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği transferler ele alındı.

Yaz transfer döneminde ligdeki ekipler, 202 transfere imza atarken alınan oyuncuların yaş ortalaması, 25,01 olarak gerçekleşti. Geçen sezon bu ortalama 25,73 olarak göze çarptı.

Transferde en yüksek yaş ortalaması 28,4 ile bu sezon 5 transfer yapan Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlileri 27,5 ile Trabzonspor, 26,6 ile de Konyaspor takip etti.

Transfer operasyonunda en düşük yaş ortalamasını ise 21,87 ile Alanyaspor yakaladı.

Akdeniz ekibini 22,6 ortalamayla Galatasaray ve 23,07 ortalamayla Kasımpaşa izledi.

En yaşlılar Visca ile Ertuğrul Taşkıran

Süper Lig ekiplerinin transferleri arasında en tecrübeli isimler, Türk kaleci Ertuğrul Taşkıran ile Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu.

Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ile sözleşme imzalayan Ertuğrul ve İstanbul Başakşehir'e dönen Visca, 36 yaş ile yaz transfer döneminde gerçekleştirilen 202 transferler arasında en yaşlı isimler olarak dikkati çekti.

Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir, Kocaelispor, Alanyaspor ve Erzurumspor FK, 18 yaş ile transfer döneminde en genç oyuncuları kadrosuna katan takımlar oldu.

İstanbul ekibi, Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'yi, Alanyaspor Fildişi Sahilli hücum futbolcusu Arouna Soro'yu, Kocaelispor orta saha oyuncusu Hulusi Destici'yi ve Erzurumspor FK ise stoper Taha Rençber'i renklerine bağladı.

Yaş ortalamaları

Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalamasına göre sıralama şöyle:

TakımTransfer sayısıYaş Ortalaması
Alanyaspor821,87
Galatasaray522,6
Kasımpaşa1323,07
Çaykur Rizespor1023,1
Kocaelispor1324,15
Samsunspor1024,3
Beşiktaş1024,5
Göztepe924,66
Gaziantep FK1425,42
Gençlerbirliği1125,45
Amed Sportif Faaliyetler1825,5
Erzurumspor FK1225,58
Çorum FK2125,66
Eyüpspor1525,8
Başakşehir626,16
Konyaspor1026,6
Trabzonspor1227,5
Fenerbahçe528,4

Kaynak: AA
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