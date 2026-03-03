Haberler

Dorukhan Toköz'ün cezası bitti

Dorukhan Toköz'ün cezası bitti
Güncelleme:
Kayserispor'un başarılı oyuncusu Dorukhan Toköz, cezasını tamamlayarak Trabzonspor maçında yeniden sahada yer alacak.

Kayserispor'da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, Trabzonspor maçında formasına kavuşacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Dorukhan Toköz ligin 25. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşacak. Ligin 23. haftasında Antalyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Dorukhan Toköz, ligin 24. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giymedi.

Gençlerbirliği maçında cezasını çeken başarılı oyuncu, ligin 25. haftasında oynanacak olan Trabzonspor maçında yeniden formasına kavuşacak. - KAYSERİ

