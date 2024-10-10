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Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı

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Eyüpspor'da forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ta oynadığı döneme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlılardan ayrılış sürecine değinen Dorukhan, "Sakatlandıktan sonra 'yok artık, bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yapıldı. Ben de bunun sonrasında 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam' dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Dorukhan Toköz, Beşiktaş dönemiyle ilgili beIN Sports'a dikkat çeken açıklamalar yaptı. 28 yaşındaki orta saha, siyah-beyazlılardan ayrılış süreciyle ilgili de çarpıcı itiraflarda bulundu.

"ARDA TURAN'IN ÖNÜ ÇOK AÇIK"

Dorukhan Toköz yaptığı açıklamada, " Arda Turan'ın önü çok açık. Bence çok iyi bir hoca. Avrupa'da çok büyük takımlarda çalışacak altyapıya sahip. Benim düşüncem ve isteğim Arda Turan'ın Avrupa'da büyük takımları çalıştıracak gibi geliyor. Arda Turan'ın sistemi zor olmasına rağmen çok iyi bir sistem. Barcelona ve Atletico Madrid sistemlerini harmanlayıp kendince iyi bir sistem yaratmış. Ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" dedi.

"TRABZONSPOR'DA ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA ÇOK İNANMIŞTIM"

Deneyimli oyuncu, " Trabzonspor'da oynarken şampiyon olacağımıza çok inanmıştım. Şehir ve takım kenetlenmişti. Ben 3-4 hafta kala 'Dorukhan attı, şampiyonluk geldi' diyerek kendi kendime dua ederdim. Sonra attığım golle şampiyon olmamız benim de unutamayacağım bir şeydi" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Beşiktaş dönemiyle ilgili de konuşan Dorukhan, "Beşiktaş'ta inanılmaz mutluydum, inanılmaz bir ortamım vardı ve zaten şampiyon olmuştuk. Ama sözleşmem bitiyordu. Beşiktaş'ta sakatlık yaşadım ama zaten sakatlığı da Beşiktaş için yaşadım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ben Beşiktaş'ta kalmayı çok istemiştim. O dönem bana yapılan bazı şey oldu. Bunları burada söylemeyeceğim ama konuşsam kimse inanmaz. Sakatlandıktan sonra 'yok artık, bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yapıldı. Ben de bunun sonrasında 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam' dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş'tan. Üzüldüm, beni o dönemde çok fazla üzdüler. Yazılanlar gibi büyük paralar talebim de olmadı. Benim o dönem yapmam gereken oydu. Bunları sineye çekip hayatıma devam edemezdim, bana yakışmazdı ama başka bir seçeneğim olsa kalırdım" açıklamasında bulundu.

"HAYIRLISI BÖYLEYMİŞ"

Dorukhan ayrıca, "Taraftarı, kulübü ve camiayı çok seviyorum. Baştaki insanlar değişiyor ve zaten de değişti. Ama hayırlısı böyleymiş demek ki. Sonrasında Trabzonspor'a gittim ve şampiyonluk yaşadım. Orada inanılmaz günler geçirdim" diyerek sözlerini noktaladı.

Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Dorukhan Toköz Trabzonspor Arda Turan Eyüpspor Beşiktaş Futbol Spor

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