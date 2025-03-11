Dortmund, Salih Özcan'ın biletini kesti

Almanya Bundesliga'da bu sezon zirvenin uzağında kalan Borussia Dortmund, sezon sonunda kadroda değişim yapmaya hazırlanıyor. Alman devi, milli futbolcu Salih Özcan'ı da sezon sonunda gönderilecek isimler arasına yazdı.

SÖZLEŞME SONUNU BEKLEMEYECEKLER

Sky'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund, 27 yaşındaki orta sahayı gözden çıkardı. Salih'in sarı-siyahlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına yolların bu tarihten daha erken ayrılabileceği yazıldı.

KİRALAYIP GERİ ÇAĞIRMIŞLARDI

Borussia Dortmund, Salih Özcan'ı yaz transfer döneminde Wolfsburg'a kiralamış ancak ara transfer döneminde milli futbolcuyu takıma geri çağırmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Salih Özcan, sezonun ilk devresinde Wolfsburg formasıyla 12 maçtı. Devre arasında Dortmund tarafından geri çağrılan Salih, sarı-siyahlı formayı ise 6 karşılaşmada giyebildi. Deneyimli orta sahanın skor katkısı bulunmuyor. Alman devi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.