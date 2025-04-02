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Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia

Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
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Nuri Şahin'in Dortmund'da görev yaptığı dönemde bazı futbolcularla sorun yaşadığı öne sürüldü. Alman basını, Şahin'in hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak çalıştığı süre zarfında milli futbolcu Salih Özcan'ın da aralarında yer aldığı isimlerle arasında gerginlikler yaşandığını yazdı. Alman devi, alınan kötü sonuçların ardından 36 yaşındaki teknik adamın görevine son vermişti.

Alman basını, Borussia Dortmund'daki teknik direktörlük görevi yalnızca 27 maç süren Nuri Şahin'in bazı futbolcularla yaşadığı sorunlarla takım içinde huzursuzluk yarattığı iddiasını ortaya attı.

FUTBLCULARLA ARASI AÇILDI

Sport Bild'in haberine göre; genç teknik adam, hem yardımcı antrenör hem de teknik direktör olarak görev yaptığı süre zarfında bazı futbolcularla gerginlikler yaşadı.

SALİH ÖZCAN İLE SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞADI

Söz konusu haberde Nuri Şahin'in yardımcı antrenörken Youssoufa Moukoko ve Salih Özcan'a "Ekstra çalışmanızın zaten anlamı yok" diyerek iki oyuncunun da tepkisini çektiği belirtildi. Bu sözlere çok sinirlenen Salih Özcan ile Nuri Şahin arasında sözlü tartışma yaşandığı detayına da yer verildi.

Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia

GROSS ve KOBEL DE NURİ'DEN RAHATSIZDI

Öte yandan 36 yaşındaki çalıştırıcının Pascal Gross'a verdiği ilk 11 sözünü tutmadığı iddia edilirken, oyuncu asıl mevkisi yerine sağ bekte oynatılmadığı için rahatsız olduğu kaydedildi. Kaleci Gregor Kobel ise Şahin'in oyun kurulumunda kendisine fazla sorumluluk yüklemesinden rahatsızlık duyduğu aktarıldı.

Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia

NURİ ŞAHİN'İN DORTMUND RAKAMLARI

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un başında çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet elde ederek 1,48 puan ortalaması tutturdu. Şahin, bu performansının ardından 22 Ocak 2025 tarihinde görevden alındı ve yerine Niko Kovac geldi.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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