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Dortmund Barcelona'yı dağıttı ama yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Dortmund Barcelona'yı dağıttı ama yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları sonucunda Barcelona ve PSG, yarı finale yükselen ilk takımlar oldu. Barcelona, Borussia Dortmund'u PSG ise Aston Villa'yı geçerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund- Barcelona ve Aston Villa- Psg maçları oynandı. Rakiplerini eleyen Barcelona ve Psg, yarı finale yükseldiler.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

İKİNCİ MAÇI DORTMUN KAZANDI AMA YETMEDİ

İlk maçta sahasında konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup eden Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-1 yenildi ancak turu geçmeyi başardı. Barcelona, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmasına rağmen toplamda 5-3 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'un ağlara giden iki topu gol değeri kazanmadı. Barcelona, yarı finalde Inter-Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

PSG DE GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan PSG ise deplasmanda Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atlayan takım oldu. PSG, yarı finalde Real Madrid-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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