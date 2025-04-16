Dortmund Barcelona'yı dağıttı ama yetmedi! Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı finalistler belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Borussia Dortmund- Barcelona ve Aston Villa- Psg maçları oynandı. Rakiplerini eleyen Barcelona ve Psg, yarı finale yükseldiler.

Yarı final ilk maçları 29/30 Nisan, ikinci karşılaşmaları ise 6/7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mayıs'da Allianz Arena'da olacak.

İKİNCİ MAÇI DORTMUN KAZANDI AMA YETMEDİ

İlk maçta sahasında konuk ettiği rakibini 4-0 mağlup eden Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Borussia Dortmund'a 3-1 yenildi ancak turu geçmeyi başardı. Barcelona, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmasına rağmen toplamda 5-3 galip gelerek yarı finale adını yazdırdı.

Karşılaşmada Borussia Dortmund'un ağlara giden iki topu gol değeri kazanmadı. Barcelona, yarı finalde Inter-Bayern Münih maçının galibiyle karşılaşacak.

PSG DE GERİ DÖNÜŞE İZİN VERMEDİ

Sahasında oynadığı ilk maçı 3-1 kazanan PSG ise deplasmanda Aston Villa'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen tur atlayan takım oldu. PSG, yarı finalde Real Madrid-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.