Dört gözle beklenen Zakharyan'dan Galatasaray taraftarını üzen haber: Böyle bir seçenek yok

Bir süredir Dinamo Moskova'nın genç orta saha oyuncusu Arsen Zakharyan ile ilgilenen Galatasaray'a yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Zakharyan, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 12 milyon euroluk bir teklif sunduğu ve cevap beklediği 19 yaşındaki genç futbolcu, sarı-kırmızılı formayı giymeyeceğini açıkladı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Adı Chelsea ile de anılan Arsen Zakharyan, Rus basınından Championat'a yaptığı açıklamada "Kariyerime Galatasaray'da devam etme seçeneğini kişisel nedenlerden dolayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

KARDEŞİ DE DOĞRULADI

Öte yandan Arsen Zakharyan'ın kardeşi David Zakharyan ise "Yalnızca bir cümle söyleyebilirim, bu yüzde bin yalan!" açıklamasını yaptı. Bu arada Dinamo Moskova Kulübü, Arsen Zakharyan'ın antrenman görüntülerini paylaşarak "Arsen Zakharyan burada ve bizimle" mesajı verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Asıl mevkisi 10 numara olan ve orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabilen Zakharyan bu sezon D.Moskova ile 16'sı ligde 6'sı Rusya Kupası'nda 22 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistle 9 gole direkt katkı verdi.