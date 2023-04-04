Doping yaptığı tespit edilen eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, 2 yıl men cezası aldı

Son olarak geçen yıl şubat ayında Kell Brook ile yaptığı maç öncesi girdiği doping testinde kanında yasaklı anabolik ostarin maddesi tespit edilen eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan, iki yıl tüm sportif faaliyetlere iştirakten men edildi.

Eski dünya şampiyonu İngiliz boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı tespit edildi. 36 yaşındaki boksör, 2 yıl boyunca tüm spor faaliyetlerinden men edildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Doping kurallarını ihlal ettiğini kabul eden Khan ise maddeyi kasıtlı olarak almadığını söyledi. Cezası 6 Nisan 2022'den itibaren başlatılan Pakistan asıllı İngiliz boksör, 5 Nisan 2024 tarihine kadar hiçbir profesyonel spor etkinliğine katılamayacak.

GEÇEN YIL EMEKLİ OLMUŞTU

Kariyeri boyunca çıktığı 40 maçın 34'ünü kazanan eski hafif orta sıklet dünya şampiyonu Khan, son maçında Brook'a 6. rauntta teknik nakavtla yenilmesinin ardından geçen yıl mayıs ayında emekliye ayrıldığını duyurmuştu.