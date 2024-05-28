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Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı

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rezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, yasaklı madde kullanarak doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası aldı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Braz, bu durum sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.

Brezilyalı sırıkla atlamacı Thiago Braz, doping yaptığı gerekçesiyle 16 ay men cezası aldı. Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, Paris'teki 2024 Olimpiyatları'nda yarışamayacak.

YASAKLI MADDE KULLANDI

Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU) tarafından yapılan açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Rio 2016 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Braz'ın yasaklı "ostarine" maddesi kullanarak doping kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

Doping yapan sırıkla atlamacı Thiago Braz, 16 ay men cezası aldı

OLİMPİYATLARDA YOK

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da bronz madalya kazanan Braz, bu yaz Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek. Geçen temmuz ayında geçici men cezası alan Braz, yasaklı maddeyi beslenme uzmanı tarafından kendisine verilen spor takviyesi yoluyla bilmeden tükettiğini savunmuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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