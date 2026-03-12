Haberler

Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı

Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyardı. Trump yaptığı açıklamada "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum" dedi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD'de katılmasının güvenli olmayacağını belirtti.
  • 2026 FIFA Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada tarafından 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, Donald Trump'ın İran Milli Takımı'nın turnuvaya davetli olduğunu yinelediğini açıkladı.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının güvenli olmayacağı konusunda uyardı.

TRUMP'TAN İRAN'A DÜNYA KUPASI UYARISI

Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İran Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nda memnuniyetle karşılanacaktır, ancak kendi can ve güvenlikleri açısından orada (ABD'de) bulunmalarının uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

INFANTINO NE DEMİŞTİ?

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılımı konusunu ABD Başkanı Donald Trump ile dün görüşmüş ve "Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın elbette ABD'deki turnuvaya davetli olduğunu yineledi. İnsanları bir araya getirmek için FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum, çünkü bu bir kez daha futbolun dünyayı birleştirdiğini gösteriyor." açıklamasında bulunmuştu.

