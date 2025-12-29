Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic'te işler tamamen çıkmaza girdi. İspanyol ekibinde hiç süre alamayan ve ayrılık kararı alan Hırvat kalecinin transfer görüşmeleri devam ederken, sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya verdiği net mesaj dikkat çekti.

GİRONA'DA DİBE VURDU: HİÇ OYNAMADI

Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'da beklediğini bulamadı. Deneyimli eldiven sezon boyunca forma şansı yakalayamadı ve Girona'dan ayrılacağı kesinleşti.

DİNAMO ZAGREB'LE ANLAŞTI AMA ENGEL FENERBAHÇE

Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'le her konuda anlaşmaya vardığı, ancak Hırvat ekibinin Fenerbahçe'nin talep ettiği şartları karşılayamadığı ifade edildi. Bu durum transfer sürecinin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

GENOA DEVREYE GİRDİ: 5 MİLYON EURO OPSİYONLU TEKLİF

Livakovic'e talip olan bir diğer kulüp ise Genoa oldu. İtalyan ekibinin, Hırvat kaleci için 5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu teklif sonrası Fenerbahçe cephesinde tavır sertleşti.

FENERBAHÇE'DEN LIVAKOVIC'E REST

Haberde, Genoa'nın devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetiminin Livakovic'e tek cümlelik çarpıcı bir geri dönüş yaptığı aktarıldı. "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" Sarı-lacivertlilerin bu sözlerle Dinamo Zagreb'i işaret ettiği ve oyuncunun kararını netleştirmesini istediği belirtildi.

KARAR BEKLENİYOR

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamaması ve Genoa'nın somut teklif sunması sonrası Livakovic'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Hırvat kalecinin önümüzdeki günlerde transfer kararını netleştirmesi bekleniyor.