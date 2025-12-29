Haberler

Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı

Dominik Livakovic'e büyük şok! Neye uğradığını şaşırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da beklediği performansı gösteremeyerek ayrılık kararı aldı. Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşma sağladığı ancak Fenerbahçe'nin talep ettiği şartları karşılayamadığı belirtildi. İtalyan kulübü Genoa'nın ise Hırvat kaleci için 5 milyon euro opsiyonlu teklif sunduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetiminin Livakovic'e "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" resti çektiği belirtildi.

  • Fenerbahçe'nin Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, sezon boyunca hiç maç oynamadı.
  • Dinamo Zagreb, Livakovic ile anlaşmaya vardı ancak Fenerbahçe'nin şartlarını karşılayamadı.
  • Genoa, Livakovic için 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif sundu.

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic'te işler tamamen çıkmaza girdi. İspanyol ekibinde hiç süre alamayan ve ayrılık kararı alan Hırvat kalecinin transfer görüşmeleri devam ederken, sarı-lacivertli yönetimin oyuncuya verdiği net mesaj dikkat çekti.

GİRONA'DA DİBE VURDU: HİÇ OYNAMADI

Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanya'da beklediğini bulamadı. Deneyimli eldiven sezon boyunca forma şansı yakalayamadı ve Girona'dan ayrılacağı kesinleşti.

DİNAMO ZAGREB'LE ANLAŞTI AMA ENGEL FENERBAHÇE

Livakovic'in eski kulübü Dinamo Zagreb'le her konuda anlaşmaya vardığı, ancak Hırvat ekibinin Fenerbahçe'nin talep ettiği şartları karşılayamadığı ifade edildi. Bu durum transfer sürecinin önündeki en büyük engel olarak gösteriliyor.

GENOA DEVREYE GİRDİ: 5 MİLYON EURO OPSİYONLU TEKLİF

Livakovic'e talip olan bir diğer kulüp ise Genoa oldu. İtalyan ekibinin, Hırvat kaleci için 5 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif sunduğu öne sürüldü. Bu teklif sonrası Fenerbahçe cephesinde tavır sertleşti.

FENERBAHÇE'DEN LIVAKOVIC'E REST

Haberde, Genoa'nın devreye girmesiyle birlikte Fenerbahçe yönetiminin Livakovic'e tek cümlelik çarpıcı bir geri dönüş yaptığı aktarıldı. "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" Sarı-lacivertlilerin bu sözlerle Dinamo Zagreb'i işaret ettiği ve oyuncunun kararını netleştirmesini istediği belirtildi.

KARAR BEKLENİYOR

Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'nin taleplerini karşılayamaması ve Genoa'nın somut teklif sunması sonrası Livakovic'in nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Hırvat kalecinin önümüzdeki günlerde transfer kararını netleştirmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi

İşte DEAŞ'lı teröristlerle çatışmanın yaşandığı hücre evi
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Lise bahçesinde korku dolu anlar: Kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı

Öfkeli baba kızını rahatsız eden genci silahla rehin aldı
Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü

Doğu buz kesti; 2 ilçe eksi 25 dereceyi gördü
Yalova'da 7 saatlik operasyonda ne oldu? Ali Yerlikaya: Kadın ve çocuklar nedeniyle büyük hassasiyet gösterildi

Yalova'da saat saat ne oldu? İşte operasyonun uzun sürmesinin nedeni
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi