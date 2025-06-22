Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore'yi 3-2 Yenerek 4. Galibiyetini Elde Etti

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Wael Kandil (Mısır), Agnieszka Michlic (Polonya)

Güney Kore : Dain, Dahyeon, Sohwi, Seoyoung, Hoyoung, Seanwoo (Dahye, Yunju, Jiyun, Sarang)

Dominik Cumhuriyeti : B. Martinez, Gaila, Puente, Gonzalez, A. Rodriguez, Pena Isabel (Y. Rodriguez, Tapia, Marte, Caraballo, L. Martinez)

Setler: 25-19, 17-25, 25-19, 20-25, 14-16

Süre: 129 dakika

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore'yi 3-2 yendi.

Dominik Cumhuriyeti organizasyonda 4. galibiyetini elde ederken, Güney Kore ise 7. kez mağlup oldu.